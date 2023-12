Antonio Garofalo nuovo presidente del Comitato universitario regionale della Campania

Il Comitato Universitario Regionale della Campania ha un nuovo presidente: il professor Antonio Garofalo, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, è stato eletto, all’unanimità, da tutti i Rettori delle Università campane, unitamente alla rappresentanza degli studenti e della Regione Campania. ‘Ringrazio i Rettori per l’onore che hanno voluto riservarmi – ha sottolineato Garofalo – al contempo sono conscio del comune percorso che dovremo tracciare nei prossimi anni in questo difficile momento storico’. Il rettore si è soffermato su alcuni dati: ‘La Campania ha una enorme risorsa: i giovani! Siamo la prima regione per incidenza di giovani sulla popolazione (17,1% rispetto ad una media nazionale del 15%), e questo ci carica di una significativa responsabilità, la formazione di questo meraviglioso e straordinario capitale umano; il sistema universitario campano è il terzo per numero di iscritti dopo il Lazio e l’ Emilia Romagna’. ‘Il comitato – ha poi sottolineato il prof. Garofalo – lavorerà da subito in assoluta sinergia per far sì che i nostri ragazzi possano studiare e progettare il loro futuro nelle migliori condizioni possibili. Tanti sono i punti della nostra agenda a partire dalla necessità di implementare le residenze universitarie per attrarre anche studenti stranieri e fuori regione, necessità imprescindibile tenuto conto dell’inverno demografico che colpirà significativamente le regioni del Mezzogiorno’. ‘La rete universitaria campana deve essere inclusiva, creare opportunità per gli studenti che vogliono realizzarsi nella propria regione ed accogliere coloro che, dall’estero, sceglieranno la Campania per proseguire i loro studi. Auguri sinceri di buon lavoro a tutto il coordinamento, sono sicuro che il nostro lavoro di squadra raggiungerà ottimi risultati’, ha concluso.