Antonio Garofalo nuovo rettore dell’Università Parthenope di Napoli

E’ Antonio Garofalo il nuovo rettore dell’Università Parthenope di Napoli. Garofalo entrerà in carica il 1° novembre, a conclusione dei 6 anni di mandato di Alberto Carotenuto, e resterà in carica fino al 2028. Ex studente dell’Università Parthenope (allora Istituto universitario Navale), Garofalo ha già ricoperto precedentemente numerosi incarichi all’interno dell’Università: direttore del Dipartimento di Studi economici e giuridici e responsabile scientifico e Contamination Lab Chief Uniparthenope sui temi Blue economy e Circular economy, attualmente è prorettore alla Didattica e agli Affari istituzionali. “Una lunga esperienza accademica, condotta in collaborazione con Università internazionali, improntata all’attenzione all’ascolto, alla condivisione e alla collegialità”, sottolinea una nota dell’Università Parthenope.