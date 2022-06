Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, premiato dalla Sbarro Health Research Organization

Giovedì 16 giugno, alle Axidie Resort di Marina di Equa a Vico Equense, nel corso dello “Charity Gala Dinner”, organizzato dalla Sbarro Health Research Organization (Shro), Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, è stato premiato, “per l’impegno nei progetti innovativi di Digital Transformation”. “Si tratta di un prestigioso riconoscimento allo sforzo – si legge in una nota diffusa da Innovaway e pubblicata su Linkedin – che la nostra azienda porta avanti nella realizzazione di percorsi di innovazione che possano incidere in modo concreto sulla qualità della vita delle persone, migliorandola. È stata una splendida serata che ha avuto il fine benefico di raccogliere i fondi per finanziare un progetto di ricerca sul cancro al seno. E noi siamo orgogliosi di esserne stati parte”.

“Sono onorato di ricevere questo premio che condivido con tutte le persone del gruppo Innovaway – ha dichiarato Antonio Giacomini -. Siamo partiti nel 1998 da Napoli e oggi il nostro Gruppo opera a livello internazionale in 200 Paesi con 1400 persone. Abbiamo l’ambizione di guidare i processi di digital transformation per raggiungere non solo risultati di business. Siamo sempre più consapevoli dell’impatto che le nostre attività possono produrre sul territorio e sulla qualità della nostra vita quotidiana. I Progetti nei quali siamo impegnati, primo tra tutti il nostro Competence Center Healthcare, possono migliorare la vita dei pazienti, rendere più efficaci cure, terapie e semplificare la vita a chi deve affrontare momenti difficili. Ringrazio Sbarro Health Research Organization per questo riconoscimento che ci spinge a fare sempre meglio nell’interesse della comunità”.