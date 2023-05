Antonio Giordano nel Comitato scientifico nazionale della Lilt

Il Consiglio direttivo nazionale della Lilt nella seduta del 26 aprile ha deliberato la nomina del professor Antonio Giordano a componente del Comitato Scientifico Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. “Ringrazio il presidente Nazionale della Lilt, professor Francesco Schittulli e tutti i componenti del direttivo – afferma il professor Giordano, nell’ apprendere la notizia – per avermi onorato di essere parte del Comitato scientifico della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori a cui mi impegno a dedicare impegno, passione ed energie”.