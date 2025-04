Antonio Giordano nella commissione per le assunzioni del ministero dell’Università

Il professor Antonio Giordano, docente di Anatomia e Istologia Patologica all’Università di Siena e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Philadelphia, è nominato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, membro della commissione incaricata di valutare le proposte di assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica.

La Commissione, composta da tre membri di comprovato prestigio internazionale, è stata ufficializzata con decreto ministeriale del 3 aprile. Insieme al professor Giordano, ne fanno parte anche il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas, e il professor Massimo Inguscio, professore emerito di Fisica della Materia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma ed ex Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Entrare a far parte di questa Commissione è per me un grande onore – ha dichiarato il professor Giordano –. Il nostro compito è duplice: da un lato favorire il rientro in Italia dei ricercatori attualmente impegnati all’estero, valorizzando le competenze che hanno acquisito; dall’altro, rendere l’università italiana sempre più attrattiva a livello globale, accogliendo studiosi di altissimo profilo. Si tratta di un passo importante per accrescere il prestigio internazionale dei nostri atenei, rafforzare la ricerca scientifica e promuovere l’eccellenza nella formazione superiore in ogni ambito disciplinare.”