Antonio Giordano nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute ha ufficializzato la nuova composizione del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025-2028, nominando tra i suoi componenti Antonio Giordano, oncologo e genetista di fama internazionale, fondatore della Sbarro Health Research Organization. La scelta del Ministro per, la nuova composizione di esperti del CSS, ha riguardato illustrissimi professionisti impegnati nel settore medico.

Il CSS è il massimo organo tecnico-consultivo del Ministero e ha il compito di fornire indicazioni strategiche su tematiche cruciali per la tutela della salute pubblica, la prevenzione, la farmacovigilanza e la valutazione delle evidenze scientifiche. Si tratta di una nomina prestigiosa, che premia competenze scientifiche di alto profilo e un impegno costante nella promozione della salute collettiva.

Giordano è noto per le sue ricerche nel campo dell’oncologia molecolare e per il suo contributo nella comprensione dei legami tra ambiente e tumori, con particolare riferimento alle aree più fragili del Paese, come la “Terra dei Fuochi”. A lui si devono importanti denunce scientifiche sull’impatto delle ecomafie sulla salute umana, oltre a una lunga attività accademica tra gli Stati Uniti e l’Italia, costellata da rilevanti traguardi scientifici nel campo dell’oncologia.

“Questa nomina rappresenta per me un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Antonio Giordano – Porterò in questo incarico l’esperienza maturata in ambito internazionale, con una visione integrata tra ricerca, prevenzione e giustizia ambientale. Credo in una scienza vicina ai cittadini, in grado di orientare le politiche sanitarie attraverso dati, competenza e trasparenza. Ho potuto dare il mio contributo nel processo di divulgazione dell’approccio OneHealth all’interno del Pnrr, ora sono entusiasta di poter nuovamente offrire il mio impegno al servizio del Paese. Ringrazio il Ministro Orazio Schillaci per la fiducia ed esprimo le mie congratulazioni a tutte le grandi eccellenze della medicina selezionate”.

La nomina, avvenuta con decreto ministeriale firmato il 29 maggio 2025, conferma la volontà delle istituzioni italiane di valorizzare competenze scientifiche di alto profilo e figure di riferimento nel campo della medicina, della ricerca e della sanità pubblica. SHRO si congratula altresì con tutti i professionisti selezionati per questo importante incarico, certi che il loro contributo sarà fondamentale per il progresso della salute collettiva.

SHRO, l’organizzazione fondata da Antonio Giordano, continuerà a sostenere attivamente la diffusione della cultura scientifica e l’impegno per una sanità equa, basata su evidenze e innovazione.

-foto screenshot sito web SHRO –

(ITALPRESS).