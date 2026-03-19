Antonio Giordano presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania

Il professore Antonio Giordano è il nuovo presidente del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania. Una novità che lo stesso nosocomio definisce, in una nota, “un passo strategico nel rafforzamento della propria governance scientifica”. Oncologo, patologo e genetista, Giordano è già direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Philadelphia e professore di anatomia e istologia patologica all’università di Siena. “Sono felice di accettare la presidenza del comitato scientifico dell’ospedale evangelico Betania – afferma Giordano – Il mio obiettivo è quello di contribuire alla crescita scientifica della struttura, che può già contare su un team clinico di grande valore, sviluppando nuovi programmi di ricerca e rafforzando le collaborazioni accademiche. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla sanità digitale, come leva per innovare i modelli di cura e migliorare l’accesso e la qualità dei servizi”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della fondazione evangelica Betania, Domenico Vincenzi: “Ringrazio il professor Giordano per aver accettato con entusiasmo questo incarico. Sono convinto dell’elevato potenziale del nostro personale medico che, grazie alla sua esperienza e alle capacità di coordinamento, potrà emergere in modo ancora più significativo nel mondo della ricerca scientifica”. Il comitato scientifico riveste un ruolo centrale nello sviluppo strategico dell’ospedale. Tra le sue principali funzioni, la creazione di uno spazio strutturato per la condivisione e la sinergia tra clinici e ricercatori, favorendo un approccio integrato alla produzione scientifica. Inoltre, promuove e coordina collaborazioni con università e centri di ricerca, pubblici e privati, per la realizzazione di programmi comuni in ambito assistenziale, formativo e scientifico.