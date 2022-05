Antonio Giordano (Sbarro): Il nuovo terminal è segnale di efficienza nel Mediterraneo

“Sono felice di inviare un messaggio al mio amico Pasqualino Monti, che oggi inaugura a Palermo il nuovo terminal crociere nell’ambito di un piano di valorizzazione del porto che sta portando lo scalo ad essere competitivo sui mercati nazionali ed internazionali. E noi sappiamo quanto sia importante non solo per il nostro Sud ma per l’Italia in generale avere questo segnale di efficienza in una parte così strategica del Mediterraneo“. Esordisce così nel suo videomessaggio al presidente Monti il professor Antonio Giordano, direttore Sbarro Institute for Cancer Research e docente di medicina alla Temple University di Philadelphia.

“Ma non posso non ricordare la grande generosità e sensibilità di Pasqualino. Mi occupo di ricerca oncologica e ho avuto molte volte l’opportunità di interagire con lui e ne ho conosciuto non soltanto quelle che sono le sue grandissime doti imprenditoriali e manageriali ma anche la sua qualità filantropica verso le persone che soffrono. Come italoamericano, che ama il proprio Paese in maniera così forte e nostalgica, non posso che augurare a Pasqualino il meglio e inviare un messaggio anche a quella parte politica che l’ha scelto, perché ha scelto decisamente una persona illuminata, sensibile, con grande senso etico”.