Antonio Giustino è il nuovo presidente del Formedil Napoli, l’organismo paritetico per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori dell’edilizia nella città metropolitana. Giustino è stato nominato, unitamente al nuovo consiglio di amministrazione, ai vertici dell’ente che è costituito dall’Associazione Costruttori Edili di Napoli e dalle organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia: Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Antonio Giustino succede a Roberta Vitale, che ha guidato il Formedil dal luglio 2021, e sarà affiancato dal vicepresidente Valerio Medici, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

Ingegnere, 43 anni, Antonio Giustino è costruttore di quarta generazione. È stato prima presidente del Gruppo Giovani e, a seguire, due volte vicepresidente dell’Acen. È amministratore e socio di Ingag s.r.l. società benefit, tra le prime realtà edili a misurare gli impatti ambientali e sociali del proprio operato e contribuisce, tra il 2020 e il 2022, al salvataggio e al rilancio della storica azienda di costruzione di famiglia, la Giustino Costruzioni Spa.

Valerio Medici ha assunto, a partire dallo scorso dicembre, l’incarico di segretario generale della Feneal Uil Campania, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno della Uil. Medici, 45 anni, è componente della segreteria della Feneal Uil di Napoli dal 2010 e segretario organizzativo della stessa categoria dal 2018. È stato, inoltre, vicepresidente della Cassa Edile di Napoli e presidente dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori edili di Napoli e Provincia – Aslen.

Rinnovato anche il consiglio di amministrazione del Formedil Napoli, che opera con l’obiettivo di accrescere le competenze dei lavoratori dell’edilizia, elevare gli standard di sicurezza sul lavoro, favorire l’adozione di nuove tecnologie e metodologie operative oltre ad offrire consulenza in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Il nuovo consiglio di amministrazione dell’ente è così costituito: Antonio Giustino – presidente, Valerio Medici – vicepresidente, Giuseppe Arpino, Mattia D’Acunto, Ciro Grumetto, Andrea Lanzetta, Guanito Marco Libero, Giuseppe Mele, Francesco Orfè, Vincenzo Puggillo, Massimo Sannino e Umberto Vitiello.