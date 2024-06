Antonio Gozzi confermato presidente di Federacciai

Antonio Gozzi è stato confermato presidente di Federacciai per il biennio 2024-2026. La nomina per il secondo mandato consecutivo da parte dell’Assemblea della Federazione (svoltasi oggi a Milano in forma privata) conferma la designazione ricevuta dal Consiglio generale dell’Associazione lo scorso maggio. “In ottica di continuità e nel contesto di una situazione italiana e internazionale particolarmente delicata – si legge in una nota – -, l’Assemblea di Federacciai ha ritenuto opportuno dare massima fiducia alla medesima squadra che ha lavorato in modo molto coeso e collaborativo in questi ultimi anni al fianco del Presidente. I vicepresidenti di Federacciai che affiancheranno Gozzi sono Antonio Beltrame, Mario Caldonazzo, Michele Della Briotta, Giuseppe Lucchini, Federico Pittini e Claudio Riva. Completano la squadra i Vicepresidenti Giuseppe Pasini, Antonio Marcegaglia e Michele Amenduni Gresele, Presidenti delle Associazioni di Comparto e il past president Alessandro Banzato“. “Sono riconoscente ai siderurgici italiani per questa nuova manifestazione di fiducia – ha commentato Gozzi -. Ci attendono sfide importanti, e il futuro del nostro settore in Italia dipenderà dalla nostra capacità di innovare e migliorare la sostenibilità. La siderurgia italiana è un settore manifatturiero ad altissima qualità ed efficienza, che ha raggiunto un livello di decarbonizzazione senza pari nel mondo. L’impegno della squadra di Federacciai sarà quello di migliorare questo primato, portando la siderurgia italiana ad essere campione mondiale di acciaio green. Il nostro impegno si concentrerà anche a livello europeo, dove è evidente un problema di tutela del mercato. Consideriamo di fondamentale importanza, anche alla luce delle recenti elezioni europee, rimettere al centro dell’agenda europea l’industria, e quella dell’acciaio è una delle più strategiche. Federacciai continuerà a collaborare con le istituzioni italiane ed europee per garantire la competitività e la crescita sostenibile del settore”.

Nato a Chiavari nel 1954, Gozzi dal 1995 è presidente e amministratore delegato di Duferco, la società che organizza la presenza italiana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali la produzione siderurgica, l’energia, l’engineering, la logistica e lo shipping. Da tempo esponente di riferimento del mondo dell’acciaio e delle attività ad esso collegate, è stato protagonista della trasformazione del Gruppo Duferco, oltre che fondatore dell’incubatore di imprese Wylab. È stato già presidente di Federacciai dal 2012 al 2018 e dal 2022 al 2024.

Presidente di Interconnector Energy Italia e rappresentante dei settori hard to abate di Confindustria, Gozzi ha assunto l’incarico di Special Advisor con delega all’autonomia strategica europea, piano Mattei e competitività nella squadra di presidenza di Emanuele Orsini. Ha collaborato a lungo con l’Università di Genova come Professore associato, su temi riguardanti l’industria, l’energia e lo shipping. Grande appassionato di calcio, Antonio Gozzi è inoltre dal 2007 il Presidente della Virtus Entella, società calcistica di Chiavari (Genova) che milita nel campionato italiano di serie C.