Antonio Iannone nominato commissario regionale di Fratelli d’Italia

“Ringrazio Giorgia Meloni per l’ennesimo atto di fiducia nei miei confronti. Essere nominato Commissario regionale del partito in Campania è un grande onore ed una grande responsabilità che si aggiunge ai molteplici impegni che già ho quale quello di parlamentare. Cercherò di profondere ogni sforzo affinché Fratelli d’Italia sia protagonista dello fratto a De Luca e al Pd in Campania: un fallimento completo per quello che riguarda il lavoro, la sanità, l’ambiente, i trasporti, l’agricoltura, il turismo e la spesa dei fondi comunitari”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone. “Avrò la fortuna di avere la supervisione in questo lavoro del nostro capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida e la vicinanza del responsabile nazionale dell’Organizzazione Giovanni Donzelli. Non meno importanti saranno le elezioni comunali che riguarderanno tanti grandi comuni della regione. Debbo ringraziare chi mi ha preceduto nell’incarico di portavoce regionale, Gimmi Cangiano, che candidandosi alle Regionali ha deciso di sospendersi dal suo ruolo e che nei prossimi giorni incontrerò per il passaggio di consegne, oltre ad esprimere di persona il mio apprezzamento per il lavoro svolto. Parimenti per il grande lavoro svolto sui rispettivi territori voglio ringraziare i portavoce provinciali Nello Savoia (Napoli Provincia), Imma Vietri ed Ugo Tozzi (Provincia di Salerno), Enzo Pagano (Provincia di Caserta), anch’essi sospesisi per candidarsi alle elezioni regionali. Al deputato Delmastro che sarà commissario a Napoli e provincia, va un in bocca al lupo particolare ed un grazie per essersi messo a disposizione per reggere le sorti della federazione più grande per popolazione. Agli altri commissari, Giuseppe Fabbricatore per la provincia di Salerno e Marco Cerreto per la provincia di Caserta, va il mio augurio di buon lavoro con la certezza che il loro valore sarà esaltato nel nostro rapporto di antica amicizia e comune militanza. Insieme al portavoce di Napoli Città, Andrea Santoro e al Portavoce di Benevento, Federico Paolucci, costituiremo una squadra che gestirà al meglio questa fase elettorale. Naturalmente insieme al questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli e alla collega senatrice Giovanna Petrenga, con i consiglieri regionali, Schiano e Gambino, i sindaci, consiglieri provinciali, assessori e consiglieri comunali, dirigenti e militanti del Partito e del nostro movimento giovanile, Gioventù Nazionale, per cambiare veramente la Campania e fare grande il progetto politico dell’unica Destra, quella di Giorgia Meloni”, conclude Iannone.