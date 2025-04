Antonio Iannone nuovo sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti

Nel consiglio dei ministri del 28 marzo, il Governo manifesta la volontà di proporre Antonio Iannone come sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti. In attesa dell’avallo formale del presidente della Repubblica, Iannone si prepara a subentrare a Galeazzo Bignami, che ha lasciato l’incarico alla fine dello scorso anno per diventare capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Esponente dello stesso partito, attualmente coordinatore in Campania e senatore della Repubblica, Iannone affiancherà Edoardo Rixi, l’altro sottosegretario del Mit, già molto attivo nelle relazioni con il mondo dell’autotrasporto e le associazioni di settore.