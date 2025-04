Antonio Iannone sottosegretario ai Trasporti, Flaica Cub Salerno: Non lasci soli i lavoratori del comparto

La nomina del senatore Antonio Iannone a sottosegretario ai Trasporti suscita una riflessione critica sul futuro del settore e sulle reali prospettive per i lavoratori. In un comparto che da anni soffre carenze strutturali, precarietà contrattuale e mancanza di investimenti adeguati, l’auspicio è che questa nuova responsabilità politica possa tradursi in interventi concreti e non restare una mera operazione di rappresentanza istituzionale.

“Guardiamo con attenzione a questa nomina, ma con la consapevolezza che la priorità deve essere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di servizio – dichiara Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Flaica Cub Salerno. – Da troppo tempo assistiamo a promesse che non si traducono in azioni tangibili: il trasporto pubblico locale versa in condizioni critiche, con mezzi obsoleti, tagli al personale e condizioni di lavoro sempre più difficili per gli operatori del settore. È arrivato il momento di invertire la rotta”.

Rosanova pone l’accento sulla necessità di un confronto serrato con il nuovo sottosegretario: “Non possiamo accettare che i lavoratori vengano ancora una volta lasciati soli ad affrontare problematiche come turni massacranti, salari insufficienti e una totale assenza di sicurezza sui posti di lavoro. Il Governo deve assumersi la responsabilità di garantire diritti e tutele a chi ogni giorno assicura un servizio essenziale per la collettività”.

Il segretario provinciale della Flaica Cub Salerno evidenzia poi l’urgenza di investimenti mirati in tutto il settore dei trasporti, che non si limita solo al trasporto pubblico locale: “Bisogna guardare anche alle condizioni dei lavoratori del trasporto su gomma legato alla grande distribuzione organizzata e al settore delle consegne per le vendite online. Questi settori sono in crescita esponenziale, ma le condizioni di lavoro restano inaccettabili: contratti precari, ritmi insostenibili, paghe basse e una pressione costante sulle spalle di autisti e corrieri. È necessario intervenire subito per regolamentare questo comparto, garantendo diritti e dignità ai lavoratori”.

Infine, Rosanova avanza una richiesta chiara: “Ci aspettiamo che il sottosegretario Iannone si renda disponibile ad aprire un tavolo di confronto anche con i sindacati di base, perché solo attraverso il dialogo si possono trovare soluzioni reali e non imposte dall’alto. La nostra organizzazione sindacale continuerà a vigilare e a battersi affinché i lavoratori non siano ancora una volta sacrificati per equilibri politici”. Con questa prospettiva, la Flaica Cub Salerno ribadisce la propria determinazione a difendere i diritti dei lavoratori del settore, denunciando le criticità e rivendicando un sistema di trasporti che metta al centro le esigenze di chi opera ogni giorno nel comparto e della collettività che ne usufruisce.