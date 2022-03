Antonio Leo Tarasco nuovo vice capo di Gabinetto del ministro Carfagna

Antonio Leo Tarasco, professore ordinario abilitato in Diritto Amministrativo e dal 2010 dirigente presso il Ministero della Cultura, è il nuovo vice capo di Gabinetto del ministro Mara Carfagna. Lascia l’incarico di direttore del Servizio “Istituti culturali” della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. Avvocato, dottore di ricerca presso la Seconda Università di Napoli e specialista in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, è stato dal 2007 al 2010 ricercatore di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli dove ha insegnato anche Diritto amministrativo, come professore aggregato, presso la Facoltà di Architettura e la Scuola di specializzazione per le professioni legali.