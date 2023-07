Mondo dell’agroalimentare in lutto per l’improvvisa scomparsa di Antonio Lucisano, per anni direttore del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Dop. Laureato in Chimica Industriale, aveva legato il suo nome a multinazionali (Unilever e Cirio) ed era stato manager di Pmi manifatturiere e di servizi. Unanime il cordoglio sui social da parte di chef, giornalisti e critici gastronomici.