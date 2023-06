Antonio Maria Zinno (Mare Group) nominato Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica

Antonio Maria Zinno, amministratore delegato di Mare Group, in occasione della Festa della Repubblica, domani 2 giugno, riceverà dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita dal Presidente della Repubblica con decreto del 27 dicembre 2022. La cerimonia commemorativa del 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, nel corso della quale saranno consegnate le onorificenze, si terrà, a partire dalle 10, in piazza Amendola (Salerno). Antonio Maria Zinno, classe 1976, dopo aver concluso gli studi classici, si laurea nel 2001 in Ingegneria dei Materiali all’Università Federico II di Napoli. La sua forte attitudine all’imprenditorialità lo porta a creare nuovi business sulla spinta di idee innovative. È autore di numerosi articoli scientifici ed è stato relatore di molte tesi di laurea. Ha brevettato, per l’azienda LinUp, i sistemi per l’Industria 4.0 e le metodologie Innoida per l’Intelligenza Artificiale applicate nel contesto della produzione di qualità. Nel 2001 fonda Mare Engineering, società operante in ambito R&D che ha sviluppato metodologie per prodotti e processi industriali. La sua attività imprenditoriale si è ampliata negli anni: è azionista e direttore di molte aziende nel campo dell’Ingegneria Digitale. Oggi guida Mare Group, azienda hi-tech che si va affermando come punto di riferimento per l’innovazione tecnologica delle imprese e della pubblica amministrazione, che nel 2022 registra circa 40 milioni di euro di fatturato consolidato pro forma, in crescita del 25% rispetto ai 32 milioni del 2021. Il margine operativo lordo si attesta a 10 milioni di euro, un terzo in più dell’anno precedente. Il gruppo conta più di 300 dipendenti, con una quota di laureati superiore al 58% e di donne oltre il 26%. I lavoratori impiegati nel Mezzogiorno sono circa il 90% del totale.