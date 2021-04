Antonio Milo: Il brigadiere Maione del Commissario Ricciardi in teatro? Per me sarà un ritorno al primo amore

di Maridì Vicedomini

Antonio Milo, alias Raffaele Maione, il celebre brigadiere de “Il Commissario Ricciardi”, la serie Tv andata in onda su Rai 1 sarà il protagonista di una pièce teatrale in scrittura per mano di Maurizio De Giovanni, in coppia con il suo amico-nemico Bambinella (Adriano Falivene).

Milo la esilarante coppia “Maione e Bambinella” si ripropone in teatro?

Sì, la notizia non è ancora ufficiale, anche se lo stesso De Giovanni, ha accennato in tv alla stesura di un progetto teatrale che vede me ed Adriano Falivene protagonisti sul palcoscenico. Al momento posso solo dire che la produzione teatrale sarà del Diana Oris Snc.

Milo, il suo sarà dunque un ritorno al primo amore: il teatro.

Sì, ho sempre amato il teatro, ricordo che da bambino mi divertivo a giocare con il teatrino delle marionette; ho cominciato la mia carriera artistica, frequentando l’Accademia di recitazione di Ernesto Calindri e fu proprio durante una tournee teatrale che feci con Silvio Orlando che in una tappa venne a vedermi in teatro il regista Riccardo Milani, il quale mi ingaggiò subito per interpretare il film “Cefalonia”.

Tornando alla coppia “Maione Bambinella”, perché secondo lei hai riscosso tanto successo?

E’ un binomio bizzarro; una coppia che rispecchia le radicali contraddizioni della nostra società, soprattutto napoletana. Non a caso, Il brigadiere Raffaele Maione rappresenta il rigore morale, l’attaccamento alla divisa, mentre Bambinella è l’informatore del popolino, se vogliamo anche esempio di spregiudicatezza ed allegria apparente dietro le quali si celano grandi sofferenze per il proprio status.

Milo, quanto le assomiglia Maione?

Abbiamo tante cose in comune quali ad esempio la cultura dei valori familiari, l’amore per la famiglia, per le antiche tradizioni, dedizione al lavoro ed anche una certa pietas per i più deboli.

Lei come si dipingerebbe?

Un uomo affidabile, generoso, che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, con una positività di fondo che mi ha trasmesso mia madre, donna solare e sempre sorridente.

Lo scorso Natale l’abbiamo anche ammirata in TV nel ruolo di “Nicolino” in “Natale in casa Cupiello”.

Sì, ho avuto il privilegio di far parte del cast del primo film di Edoardo De Angelis della trilogia dedicata al mitico Eduardo De Filippo. E’ stata una magnifica esperienza soprattutto per l’atmosfera magica che De Angelis puntualmente riusciva a creare sul set, introducendo prima la musica, colonna sonora, facendo dei ciak lunghissimi, spesso girando anche in sequenza. E poi per me “Natale in casa Cupiello” rappresenta l’emblema del Natale come gli struffoli, i roccocò, San Gregorio Armeno ed è una sorta di fascinoso “viaggio nel tempo”.

“Un viaggio nel tempo” che lei ha vissuto anche nel film di Rubini dedicato ai Fratelli De Filippo?

Sì, in questo film interpreto il ruolo del commendatore Aulicino, l’impresario di Totò, il quale messo da lui nei guai perché abbandonò di colpo la sua tournee alquanto frastornato per il suicidio di una sua vecchia fiamma, si trovò costretto a scritturare i tre fratelli De filippo, Eduardo, Peppino, Titina, allora sconosciuti.

Ed il suo contributo artistico nella prima serie de “L’Amica Geniale”?

Anche quella esperienza è stata una tappa significativa nel mio” viaggio nel tempo”; in quella occasione, interpretavo un personaggio molto ambiguo, tale Silvio Solara, proprietario del bar del rione, appartenente ad una malavita di altri tempi.

Milo, come spiega la proliferazione di progetti audiovisivi ambientati a Napoli ed ispirati ai suoi costumi?

Napoli ha un fermento artistico-culturale unico al mondo ed è una città ricca di contraddizioni, capace di trasfondere gioia e dolore, ricchezza e povertà, odio e amore; inoltre le sue bellezze paesaggistiche, i suoi vicoli, i suoi tesori artistici, la rendono un set ideale per raccontare storie di grande elevatezza spirituale tra l’enfasi della bellezza dei suoi siti e la disperazione della gente comune che spesso non ha altri mezzi di sopravvivenza al di fuori dell’arte di arrangiarsi.

Spesso da opere audiovisive come “Gomorra” non si evince una visione idilliaca della città partenopea…

E’ vero, ma purtroppo la camorra è una piaga del nostro territorio, ben radicata che non si può ignorare. Io ho interpretato “Attilio ‘o trovatello”, il padre putativo di Ciro l’Immmortale interpretato da Marco D’Amore ed insieme inaugurammo la serie di Stefano Sollima che poi ha acquistato negli anni una risonanza internazionale.

Perché la serie Tv “Gomorra” ha un successo consolidato da anni?

Probabilmente perché il progetto audiovisivo parte da un successo letterario consolidato e poi perché quel tipo di serialità suscita interesse, che piacciano o meno i contenuti. Personalmente non sono d’accordo con tutti quelli che attaccano “Gomorra”, accusandola di dipingere Napoli come “Capitale della criminalità”; piuttosto potremmo dire che la serie tv mette in luce l’aspetto più oscuro della città, una metropoli stratificata, difficile da raccontare.

Milo, mi dica: qual è il privilegio di fare l’attore?

E’ un mestiere che ti permette di interpretare più vite all’interno di una sola carriera.

Qual è il suo sogno nel cassetto?

Vorrei avere un riconoscimento prestigioso per la mia interpretazione in un film italiano.