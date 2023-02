Antonio Pappano dirigerà l’orchestra per l’incoronazione di Carlo III

Antonio Pappano dirigerà l’orchestra che accompagnerà l’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra. Il sovrano ha commissionato personalmente 12 nuovi brani musicali per la sua incoronazione nell’Abbazia di Westminster, puntando i riflettori su importanti compositori e interpreti britannici. La celebrazione è in programma per sabato 6 maggio.

Figlio di genitori italiani originari di Castelfranco in Miscano (Benevento), Pappano inizia a studiare musica da giovanissimo a Londra. Successivamente, con la famiglia, vola negli Usa dove affina le sue doti. Oggi è Sir e uno dei principali compositori e direttori d’orchestra del mondo.