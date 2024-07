Antonio Parenti a capo del Dipartimento per la Salute Pubblica della Commissione Europea

Antonio Parenti è nominato dalla Commissione Europea come nuovo direttore per la “Salute pubblica, cancro e sicurezza sanitaria” presso la Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare. Questo dipartimento è incaricato della politica dell’UE in materia di sicurezza alimentare e salute, nonché dell’attuazione delle relative normative. La data di inizio del suo mandato sarà comunicata successivamente.

Parenti, funzionario di lungo corso e politico esperto, vanta una carriera trentennale all’interno della Commissione Europea, sia nella sede centrale che nelle delegazioni internazionali. La sua nomina riflette un percorso professionale ricco di competenze e conoscenze approfondite in numerosi settori politici dell’UE. La Commissione sottolinea, in una nota, che Parenti apporterà una vasta esperienza manageriale, una profonda comprensione delle principali questioni politiche e dei quadri giuridici dell’UE, oltre a eccellenti capacità interpersonali, decisionali e negoziali. È noto per la sua abilità nel comunicare efficacemente e nel costruire rapporti di fiducia, essenziali anche in contesti di gestione delle crisi.

Di nazionalità italiana, Parenti attualmente ricopre il ruolo di Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. In precedenza, ha guidato la sezione Economia, Commercio e Sviluppo presso la delegazione dell’Unione Europea alle Nazioni Unite a New York. In questo ruolo, ha supervisionato la preparazione della riunione di alto livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla copertura sanitaria universale.