Antonio Patruno nuovo comandante dei Carabinieri di Riva del Garda

In sostituzione del capitano Marcello Capodiferro, trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Vicenza, il maggiore Antonio Patruno, ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Riva del Garda (Trento). 44enne, di origini pugliesi, proveniente da Salerno dove ha comandato la seconda sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. Arruolatosi nel 2000, dopo la Scuola Ufficiali, ha ricoperto l’incarico di comandante di plotone Allievi Carabinieri presso la Scuola Allievi di Campobasso. Dal 2004 al 2011 ha diretto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone, nonché per circa un anno, in sede vacante, quello di comandante della Compagnia di Petilia Policastro (Crotone). Dopo l’esperienza calabrese, dal 2011 al 2015 ha retto il comando del Nucleo Investigativo di Avellino, per poi essere trasferito nell’ultima sede di servizio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno.