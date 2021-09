Antonio Sabino vince il premio “Sindaco dell’anno”

Il sindaco di Quarto (Napoli), Antonio Sabino, ha ricevuto il premio “Sindaco dell’anno” per il servizio svolto verso il bene comune sul sentiero della legalita’ e della solidarieta’. Il premio gli e’ stato conferito a Monreale in Sicilia dal Parlamento della Legalita’ Internazionale, movimento culturale, fondato dal giudice Antonino Caponnetto all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio. “Che onore! Che emozione! Che gioia! Tutti sentimenti che voglio condividere con voi miei concittadini! Perche’ questo premio e’ il vostro, e’ di Quarto, una Quarto che rappresento fiero a testa alta, una comunita’ che con questa Amministrazione sta finalmente voltando pagina, sta scegliendo sempre e comunque la legalita’ non a parole ma con i fatti”: questo il commento del sindaco. Sabino dall’insediamento nella carica di primo cittadino ha perseguito la politica del recupero ed utilizzo dei beni confiscati alla malavita locale. Gli immobili ed i terreni che la magistratura napoletana ha sottratto al clan malavitoso operante nell’area sono stati assegnati ad associazioni sociali e ad indigenti. Nei giorni scorsi un’abitazione confiscata e’ stata messa a disposizione per ospitare una famiglia profuga dall’Afghanistan.