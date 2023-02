Via libera del Csm alla nomina del procuratore per i minorenni di Firenze Antonio Sangermano a capo del dipartimento della giustizia minorile deciso dal ministro Carlo Nordio. Il plenum ha collocato Sangermano fuori ruolo, passaggio indispensabile per l’assunzione del nuovo incarico. Fiorentino, 57 anni, Sangermano è in magistratura dal 1994 ed è esponente della corrente di Magistratura Indipendente. Ha lavorato per 6 anni alla procura di Milano nel pool di magistrati dedicato ai reati contro le fasce deboli e con Ilda Boccassini si è occupato del procedimento Ruby. E’ stato in seguito procuratore facente funzioni a Prato, prima di approdare a Firenze.