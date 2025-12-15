Antonio Savarese è il nuovo presidente dell’Acen, l’Associazione dei Costruttori Edili di Napoli: è stato eletto all’unanimità dall’assemblea generale dell’associazione che si è svolta oggi a Palazzo Ruffo della Scaletta. Sarà in carica quattro anni. Savarese succede ad Angelo Lancellotti, che ha guidato l’associazione dal 2022.

Napoletano, 68 anni, Savarese è costruttore di terza generazione e vanta un lungo impegno associativo. E’ vice presidente uscente dell’Acen, ruolo ricoperto per nove anni, ed è stato presidente della Cassa Edile di Napoli per più di dieci anni. In più, da tre mandati ricopre il ruolo di vice presidente della commissione Opere pubbliche dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed è componente del Consiglio Generale dell’Ance. L’assemblea, che si è svolta con voto elettronico, ha eletto anche tutte le cariche elettive: Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale.

Il nuovo Consiglio di presidenza risulta così composto: il nuovo presidente sarà affiancato da Raffaele Archivolti – vice con delega alla Transizione ecologica e digitale; Antonio “Antonello” Del Giudice – vice presidente con delega al Centro Studi e Fiscalità; Giovanni Donzelli – vice presidente con delega ai Rapporti Interni; Andrea Fiore – vice presidente con delega all’Edilizia e al Territorio; Ferdinando Romano – vice presidente con delega alle Relazioni Industriali ed Affari Sociali; Lorenzo Sava – vice presidente con delega all’Innovazione e Tecnologia, Gennaro Vitale – vice presidente con delega alle Opere Pubbliche e Carmela Lamberti, confermata nel ruolo di Tesoriere. Membro di diritto del nuovo Consiglio di Presidenza il presidente del Gruppo Giovani dell’Acen, Vincenzo Tuccillo.

Eletti in Consiglio Generale: Giuseppe Arpino; Francesco Aversa; Gianluigi Barbato; Elena Basile; Maurizio Bianconcini; Giuseppe Borselli; Diego Boscarelli; Domenico Brigante; Marco Capriello; Vincenzo Caputo; Massimo Caronte; Carmine Cinquegrana; Carlo Coppola; Daniela D’Amico; Umberto De Vivo; Lorenzo Di Palma; Valerio Di Pietro; Marco Di Stefano; Mariano Ferrara; Vito Gagliardo; Fabrizio Gargiulo; Ciro Grumetto; Sergio Iavarone; Alfredo Letizia; Luciano Matrone; Francesco Oliva; Francesco Orfè; Nicholas Pacifico; Sveva Polispermi; Eugenio Rainone; Eduardo Romano; Stefano Russo; Bruno Scuotto; Luigi Sibilio; Francesca Supino; Alessandro Trapani; Gaetano Troncone; Angela Verde; Massimo Vernetti e Pasquale Vetrano.