Antonio Scognamillo e Francesco Fasanotti nuovi responsabili del marketing e della gestione finanziaria di Area Brokers Industria

Area Brokers Industria Spa, la società società di brokeraggio assicurativo leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali per medie e grandi imprese, annuncia la nomina di Antonio Scognamillo e Francesco Fasanotti nei ruoli di Chief Distribution & Marketing Officer e Chief Financial Officer.

Laureato in giurisprudenza e scienze politiche all’Università di Sassari, avvocato e con un MBA conseguito alla Bologna Business School, Antonio Scognamillo ha oltre 30 anni di esperienza in ambito assicurativo nella gestione dei sinistri e come Direttore Commerciale in primarie compagnie di assicurazioni. In particolare, dal 2015 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite in Allianz e di Allianz Bank F.A., dopo una precedente esperienza decennale come Dirigente in Lloyd Adriatico e Direttore Commerciale di Allianz Subalpina. Dal 2017 al 2022 è stato Chief Commercial & Marketing Officer di Amissima Assicurazioni, con la responsabilità della direzione commerciale, marketing e comunicazione per il canale agenziale, bancassurance e Broker. Fasanotti, esperto in operazioni di finanza straordinaria, laureato in Economia dei Mercati Bancari all’Università Cattolica di Milano, con un master in Corporate Finance all’Università Bocconi, ha oltre 20 anni di esperienza in ambito finanziario. È stato Investment Manager in BS Investimenti per 3 anni fino al 2010 e poi per altri 5 in Fondo Italiano d’Investimento, leader in Italia nella concessione di capitale per lo sviluppo, dal 2016 al 2019 è stato responsabile M&A in Europa Continentale per Marsh, leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella gestione del rischio, per poi fondare AlphaOmega, boutique di Corporate Finance per le PMI, focalizzata su un servizio di alta qualità e sullo sviluppo di partnership con i clienti. “Siamo lieti di comunicare questi due nuovi ingressi, che consolidano la nostra strategia e confermano i nostri obiettivi di crescita, all’insegna dello sviluppo e dell’espansione delle nostre attività – commenta Lorenzo Riccardi, CEO di Area Brokers Industria –. Antonio Scognamillo a capo dell’attività commerciale e del marketing, e Francesco Fasanotti, responsabile della gestione finanziaria di Area Brokers Industria, avranno l’importante responsabilità di incoraggiare e sostenere il nostro processo di sviluppo nei prossimi anni con la professionalità e l’eccellenza che ha caratterizzato entrambi i loro percorsi professionali» – ha commentato Lorenzo Riccardi, CEO di Area Brokers Industria.