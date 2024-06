Antonio Scurati nominato in Francia Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere

Lo scrittore Antonio Scurati è stato insignito in Francia dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, per il suo impegno civile di scrittore”. A renderlo noto è il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier. “Un riconoscimento meritato – ha commentato Vuilleumier – per uno scrittore che, come sottolineato dal ministro della Cultura francese Rachida Dati, scruta il passato per farci capire il nostro presente, e che inorgoglisce la comunità di Ravello, di cui Scurati è cittadino onorario, ed abituale frequentatore della nostra terra”. Qualche anno fa Scurati è stato nominato cittadino onorario della Città della Musica.