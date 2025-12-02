Antonio Serrapica nuovo responsabile Insurance di MBS Consulting

MBS Consulting, società del Gruppo Cerved, annuncia la nomina di Antonio Serrapica quale nuovo responsabile Insurance. Attiva nella consulenza direzionale e nei progetti di trasformazione per il settore finanziario e assicurativo, MBS Consulting è parte del network internazionale The Transformation Alliance e opera con un approccio che integra competenze di business e capacità di analisi dei dati. Antonio Serrapica, che assume la responsabilità della practice Insurance di MBS Consulting con il ruolo di senior partner, porta nella società circa vent’anni di esperienza maturata lavorando con i principali gruppi assicurativi italiani e internazionali. Nel corso della sua carriera ha seguito progetti di definizione strategica, revisione dei modelli di business e trasformazione delle operations nei comparti Danni, Salute e Vita, con particolare attenzione allo sviluppo di servizi e offerte orientate ai bisogni dei clienti. Ha ricoperto posizioni di responsabilità crescente in primarie società di consulenza, guidando strutture dedicate al settore assicurativo. Luca Peyrano, CEO di Cerved, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Antonio Serrapica nel nostro gruppo. La sua esperienza nel settore assicurativo e la familiarità con i processi di trasformazione rappresentano un contributo importante per MBS Consulting e per il percorso di sviluppo dell’intero gruppo Cerved.” Antonio Serrapica, Senior Partner di MBS Consulting, ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte del gruppo Cerved e della squadra di MBS Consulting, una società che rappresenta da anni un punto di riferimento nella consulenza direzionale, in particolare nel settore assicurativo. L’integrazione tra le competenze sviluppate da MBS e gli asset del gruppo Cerved in ambito innovation, data & analytics costituisce un’opportunità rilevante per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento”.