Antonio Spedicati a capo dell’area Investimenti di Zurich Italia

Antonio Spedicati è stato nominato nuovo Chief Investment Officer (CIO) di Zurich Italia, entrando a far parte dell’Executive Team. Classe 1982, Spedicati vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore finanziario e assicurativo, maturata in contesti di primo piano e in ruoli di alta responsabilità. La sua carriera ha avuto inizio in CA Vita (Gruppo Crédit Agricole), dove ha ricoperto incarichi senior consolidando una solida expertise nel settore. Nel 2015 è approdato in Zurich con il ruolo di Head of ALM & Investment Analysis, per poi assumere nel 2022 la carica di Head of Investment Management.