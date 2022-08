Antonio Staglianò a capo della Pontificia Accademia di Teologia

Papa Francesco nomina presidente della Pontificia Accademia di Teologia monsignor Antonio Staglianò, finora vescovo di Noto in Sicilia. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede.

La Pontificia Accademia di Teologia, che ha sede in Via della Conciliazione alle porte della Santa Sede, è fondata a Roma e riceve i suoi primi Statuti da Clemente XI nel 1718. Ha la missione di promuovere il dialogo fra la fede e la ragione nonché l’approfondimento della dottrina cristiana seguendo le indicazioni del Santo Padre.