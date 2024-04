Antonio Tajani: Alle Europee mi candido in 4 circoscrizioni su 5

“Una forza rassicurante”: pronto slogan Forza Italia per le elezioni

Roma, 20 apr. (askanews) – “Una forza rassicurante”: è lo slogan scelto da Forza Italia per le prossime Europee, presentato alla riunione del Consiglio nazionale di Forza Italia a Parco dei principi, in cui il segretario del partito, Antonio Tajani, ha annunciato la sua decisione di candidarsi come capolista in quattro circoscrizioni su cinque.”Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee e lo farò profondendo tutte le mie forze senza mai rinunciare e senza far passare in secondo piano il mio ruolo di ministro degli Esteri e di vice premier” ha detto il Tajani, nel suo intervento al Consiglio nazionale. “Non è che non potevo sottrarmi, ma ho fatto una scelta per mette resul tavolo del dibattito i miei 30 anni di esperienza nelle istituzioni europee perché si parli di Europa, per dare anche una valenza politica concreta alle nostre liste, per dire che siamo europeisti e sappiamo cosa fare, verso un’Europa che però deve cambiare perché essere europeisti non vuol dire “tutto va bene madama la marchesa”, significa credere nel valore Europa”, ha aggiunto a margine.”Io con la mia esperienza, purtroppo ho i capelli bianchi, posso dare un contributo concreto alla campagna elettorale” ha aggiunto.”Io ieri sera ho informato sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini che oggi avrei annunciato la mia candidatura” ha poi detto Tajani, al termine del Consiglio nazionale. “Me lo avete chiesto tante volte anche voi. Era mio dovere annunciarlo prima al mio partito, l’ho annunciato prima alla segreteria e poi al Consiglio nazionale, perché era una forma di rispetto nei loro confronti”, ha aggiunto.