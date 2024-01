Antonio Tarasco nuovo direttore generale degli Archivi del Ministero della Cultura

Antonio Tarasco è il nuovo Direttore generale degli Archivi del MiC. Entrato in carica l’8 gennaio 2024, in precedenza ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura (dal 10 novembre 2022 al 7 gennaio 2024), Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale (dal 28 marzo 2022 al 22 ottobre 2022). Dopo aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di professore associato di Diritto amministrativo (giugno 2015), Tarasco è divenuto nella stessa disciplina professore ordinario abilitato (marzo 2018), giudizio riconfermato, all’unanimità della commissione, nel giugno 2023. Avvocato (nel 2001), dottore di ricerca presso la Seconda Università di Napoli e specialista (con lode) in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (nel 2003), è stato dal 2007 al 2010 ricercatore (a tempo indeterminato) di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli, ruolo dal quale si è dimesso nel 2010 per assumere le funzioni dirigenziali presso il Ministero della cultura dove si è occupato di assunzioni e mobilità, controlli ispettivi, gestione e finanza dei musei, istituti e fondazioni culturali, diritto d’autore. Come ricercatore e professore aggregato, ha insegnato anche Diritto amministrativo presso la Facoltà di Architettura e la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.