Antonio Valla rappresenterà l’AmCham (American Chamber of Commerce in Italy) in California

Il Consiglio di amministrazione dell’American Chamber of Commerce in Italy – affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C – annuncia la nomina di Antonio Valla quale Rappresentante locale per lo Stato della California per il biennio 2020-2022.

Grazie al network di Rappresentanti locali presenti nei principali Stati americani, AmCham Italy – che ha fra i propri obbiettivi lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali fra gli Stati Uniti e l’Italia – è in grado di garantire un filo diretto con le aree di maggiore interesse per la business community italiana e di assicurare un costante aggiornamento sulle politiche locali e sulle opportunità di investimento, fondamentali per le aziende che mirano ad internazionalizzare il proprio business al di là dell’oceano.

“Sono onorato della fiducia riposta in me da AmCham, che conosco e con cui collaboro dal 1993 – ha dichiarato Valla -. Quale sesta economia mondiale per Pil, la California rappresenta un mercato fondamentale per le aziende italiane, così come l’Italia lo è per le aziende americane. Confido in questo ruolo di poter essere di ausilio e di poter dare un fattivo contributo nel costruire relazioni e nel fare da ponte tra i due paesi, per sviluppare sinergie comuni”.

Nato a Milano, Antonio Valla – che ha conseguito una laurea in economia alla University of San Francisco nel 1986 e un dottorato in giurisprudenza nel 1988 presso la stessa Università – è iscritto all’Albo degli avvocati della California (1988), del District of Columbia (2017), e di New York (2020). Nel 2009 ha fondato lo studio Valla & Associates, Inc., P.C. e nel corso della carriera si è specializzato in contenzioso commerciale, transazioni e operazioni societarie, con particolare focus su clienti internazionali. Ha ricoperto e ricopre inoltre diversi ruoli apicali in consigli di amministrazione e organi di gestione e controllo di aziende e società fra cui: ASG Superconductors Usa, Inc. (magneti e medical devices), Bindi North America, Inc. (food), Volunteers for Interamerican Development Assistance (ONLUS internazionale di risorse mediche), The Star Fund, Llc (fondo di investimenti e gestione di capitali) e l’Accademia della Cucina Italiana di San Francisco, di cui è Tesoriere. Da oltre dieci anni è membro dell’Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (www.aigli.com)