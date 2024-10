Antonio Vella porta le best practices del Comune di Monteverde sull’accessibilità al City Vision di Padova

Antonio Vella, siindaco del Comune di Monteverde, ha partecipato con orgoglio al City Vision 2024 di Padova, portando come contributo l’esperienza di uno dei Comuni italiani più innovativi nel campo dell’accessibilità. Durante l’evento, Vella ha avuto modo di presentare le best practices adottate da Monteverde per garantire l’accesso ai servizi e alle infrastrutture a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Nel corso del suo intervento, Antonio Vella ha sottolineato: “Monteverde ha intrapreso un percorso di trasformazione che mette l’inclusività al centro dello sviluppo territoriale. Crediamo fermamente che ogni comunità, grande o piccola, abbia il dovere di creare spazi e servizi che siano accessibili a tutti, senza barriere”.

Ha inoltre aggiunto: “Partecipare al City Vision ci ha permesso di condividere la nostra esperienza con altre realtà italiane e internazionali, dimostrando che anche un piccolo comune può essere un esempio virtuoso di politiche inclusive e sostenibili.”

Progetti di Monteverde sull’accessibilità

Monteverde, piccolo comune dell’Irpinia, ha saputo distinguersi negli ultimi anni per le sue innovative politiche in materia di accessibilità, guadagnandosi riconoscimenti a livello nazionale. Tra i principali progetti realizzati figurano:

Accessibilità urbana: Il Comune ha implementato un piano di riqualificazione del centro storico, rendendo tutte le aree pubbliche e i principali punti di interesse culturale accessibili alle persone con disabilità motorie. Sono stati rampe e percorsi tattili per facilitare la mobilità. Turismo accessibile: Monteverde è diventato un esempio di turismo inclusivo. Le strutture turistiche del paese si stanno adeguando per accogliere visitatori con disabilità, con un occhio di riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’accesso ai servizi. Progetto “Accesso 360”: Uno dei progetti più innovativi riguarda l’introduzione di tecnologie digitali per l’accessibilità, che permettono alle persone con disabilità sensoriali di usufruire di visite guidate interattive grazie a dispositivi digitali e percorsi virtuali inclusivi. Questo progetto ha avuto un forte impatto sociale, contribuendo a rendere la cultura più accessibile a tutti. Spazi educativi inclusivi: Le scuole e i luoghi di aggregazione sociale di Monteverde sono stati ristrutturati per garantire la piena accessibilità. Particolare attenzione è stata posta alla creazione di spazi didattici attrezzati per studenti con disabilità, promuovendo un’educazione inclusiva.

City Vision

City Vision è una piattaforma di contenuti ed eventi che facilita lo scambio di esperienze, bisogni e soluzioni per la trasformazione intelligente dei territori. La comunità di City Vision comprende amministratori pubblici, funzionari della PA, imprese, organizzazioni, professionisti, ricercatori e innovatori, tutti coinvolti in un percorso di immersione nel futuro delle nostre città. Questo evento rappresenta una piattaforma unica per conoscere le tecnologie, le opportunità e le best practice necessarie per costruire le città del domani. Il 21 e 22 ottobre 2024, City Vision ha celebrato la sua quinta edizione a Padova, diventando un punto di incontro per la community interessata alla trasformazione smart dei territori. Questo evento annuale non solo ha offerto la possibilità di ascoltare esperienze ispiratrici e innovative, ma ha anche permesso di visitare l’Innovation District, dove aziende e startup collaborano con la pubblica amministrazione su progetti di trasformazione digitale e sostenibile.

City Vision e Monteverde: un modello di integrazione

La partecipazione di Antonio Vella al City Vision 2024 rappresenta un riconoscimento importante per Monteverde, che si è distinto come modello di città intelligente e inclusiva. L’evento, che riunisce amministratori pubblici, imprese e professionisti, ha offerto a Vella l’opportunità di condividere le sfide e i successi di un piccolo comune che ha saputo fare dell’accessibilità un vero pilastro dello sviluppo territoriale.