Antony Morato si affida a Tmall per sfondare sul mercato cinese

Antony Morato conferma la sua identità internazionale affidandosi alla piattaforma fashion più popolare in Asia. Il nuovo store digitale a gestione diretta, nato sulla sezione Tmall Global di Alibaba, si inserisce nella strategia di sviluppo globale sul territorio. Confidando nella potenzialità rappresentata dal territorio come frontiera – afferma Lello Caldarelli, presidente di Antony Morato. Una vetrina importante con centinaia di milioni di consumatori e un sistema integrato autonomo che offre tutti i servizi digitali, dalla progettazione delle operazioni fino alla realizzazione dell’acquisto e alla logistica delle spedizioni: questi i principali motivi per la scelta della piattaforma super tecnologica. “Affidarci ad un partner come Tmall significa avere la possibilità di far conoscere le nostre collezioni e la nostra identità italiana ai consumatori cinesi in un’ottica di sviluppo retail nel prossimo futuro”, continua Caldarelli. Il mercato cinese rappresenta un tassello importante nella strategia di

sviluppo del marchio che, più in generale, spinge sull’acceleratore investendo sul modello dell’e-commerce digital-friendly e sullo sviluppo dei servizi di fulfillment multicanale dell’intera rete vendita. L’obiettivo è implementare i servizi al cliente: consolidare il compartimento retail con punti vendita sempre più sicuri per i clienti e incorporando nei processi di acquisto i servizi web interconnessi al sito aziendale e all’e-commerce morato.it. Un’iniziativa che risponde in maniera coerente ai nuovi paradigmi imposti dall’emergenza sanitaria internazionale ma soprattutto che guarda ai processi di digitalizzazione dei negozi del futuro, sempre più aggiornati e tecnologici.