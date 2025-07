Antrodoco, il ritorno di ARIA, il festival delle arti performative

Roma, 12 lug. (askanews) – Dal 10 al 13 luglio, torna ad Antrodoco (RI) ARIA, il festival delle arti performative contemporanee che trasforma il borgo laziale in un cantiere vivo di spettacoli, visioni e sperimentazioni. Un progetto culturale realizzato in collaborazione con il Comune di Antrodoco, con la direzione artistica di Lorenzo Pasquali/Ondadurto Teatro, che punta a costruire legami attraverso il linguaggio universale delle arti.

Il tema di questa edizione è “EQUILIBRIO”: uno spazio comune di ricerca e condivisione, dove la meraviglia si fa motore di vicinanza, relazione, ascolto.

ARIA 2025 è un festival multidisciplinare che incrocia teatro fisico, danza, circo contemporaneo, musica e tecnologie immersive. Una line-up d’eccellenza con artisti da Italia, Belgio, Spagna e Cile, per un pubblico eterogeneo e curioso, pronto a lasciarsi sorprendere.

Un intreccio di proposte performative, che mirano a soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Una LINE-UP che racchiude i valori legati all’inclusione e non discriminazione e riunisce insieme alcune delle eccellenze delle performing art contemporanee nazionali e internazionali.

Novità dell’edizione 2025:

Una Masterclass Residenziale (30 giugno – 10 luglio presso il Teatro San’Agostino) con Margó Paciotti (IT) e Piero Partigianoni (ES), dedicata alle tecniche di physical theatre contemporaneo. Un corso intensivo sulle diverse tecniche di phisical theatre legate al Contemporaneo. Un percorso che coinvolgerà diversi allievi da Accademie e Scuole di Arti Performative o con esperienze pregresse, al fine di intraprendere una formazione professionalizzante e un approfondimento su tematiche specifiche.

Un focus speciale sul circo contemporaneo come linguaggio che unisce corpo, territorio, memoria e visione.

“Ancora una volta il festival ARIA porta l’arte e l’eccellenza nazionale e internazionale in territori e piccoli centri solitamente lontani dall’offerta culturale. Ma Antrodoco in questi anni, grazie all’impegno dell’attuale Amministrazione e al supporto locale, sta diventando un polo d’attrazione per le Arti Contemporanee Performative e Visive. Un borgo in cui sempre più persone arrivano per conoscere e godere dell’offerta culturale e delle potenzialità che questo territorio ha da offrire” come afferma Ernestina Cianca, Assessore alla Cultura del Comune di Antrodoco.

“Antrodoco è sempre più un Polo d’eccellenza per il sostegno a una cultura attenta alla sperimentazione e all’innovazione, che mette al centro i corpi, le differenze e i punti di incontro, un polo con una cura legata all’accoglienza, alla socialità e alla connessione tra le persone. Ci auspichiamo che questa sperimentazione non venga spazzata via, ma invece sostenuta come buona pratica capace di coniugare un impulso di crescita locale con ricadute Nazionali e una visione Europea”, come afferma Lorenzo Pasquali/ ONDADURTO TEATRO della direzione artistica del festival.