Antur, il benessere dei dipendenti fa bene al fatturato: parla la Cfo Maria Piscopo

“Nel dinamico contesto economico attuale, il successo aziendale si misura non solo in termini di bilancio, ma anche attraverso l’impatto positivo sul capitale umano”; è quanto afferma Maria Piscopo, Cfo di Antur Srl, che spiega come si possa sviluppare un modello di successo finanziario attraverso il benessere dei dipendenti. “La nostra azienda è capace di coniugare il benessere dei dipendenti con l’eccellenza nei risultati finanziari – afferma la Piscopo, grazie all’ adozione di una strategia vincente, che si fonda sull’integrazione tra finanza e benessere, che condurrà ad una crescita globale sostenibile e proficua.”

Ma qual è l’impatto dei KPI sul Benessere e le Performance Aziendali? “La nostra filosofia aziendale – dice la Piscopo – si basa su un principio fondamentale: investire nel benessere dei dipendenti è investire nel futuro dell’azienda. Questa convinzione è supportata da dati concreti in quanto abbiamo osservato miglioramenti significativi in KPI finanziari cruciali, quali riduzione dei costi per assenteismo, aumento della produttività e, di conseguenza, una crescita sostanziale del fatturato”.

Quali sono le Iniziative Innovatrici per il conseguimento del Benessere dei Dipendenti? “Antur ha avviato una serie di programmi pionieristici volti a migliorare la qualità della vita lavorativa dei nostri collaboratori – risponde la Cfo di Antur –: queste iniziative spaziano da piani nutrizionali personalizzati a programmi di team building, esercizi di mindfulness, fino a politiche flessibili di work-life balance. L’obiettivo è creare un ambiente lavorativo che non solo favorisca il benessere fisico e mentale, ma che stimoli anche l’engagement e la produttività”.

Infine, quali sono i risultati che derivano da questa strategia d’impresa innovativa individuata e percorsa da Antur? “I risultati ottenuti grazie a queste politiche da noi adottate e suggerite alle nostre aziende fidelizzate sono altamente positivi e tangibili in quanto ad oggi hanno prodotto un incremento medio del 25% nella soddisfazione dei dipendenti, una riduzione del 40% nell’assenteismo e un tangibile aumento del fatturato annuo. Questi numeri evidenziano come il benessere dei dipendenti e il successo finanziario siano interconnessi e reciprocamente rafforzativi. Il futuro del lavoro è qui, e Antur è in prima linea per dimostrare come una gestione illuminata del capitale umano sia la chiave magica per una prosperità aziendale duratura. La visione della nostra società, supportata dall’acume finanziario e dall’ impegno concreto del nostro team rivolto al conseguimento del benessere dei dipendenti di un’azienda – conclude la Piscopo – ci rende un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale italiano. La nostra esperienza conferma che un’azienda può eccellere sia in termini di risultati finanziari che di soddisfazioni procurate dal personale, tracciando così la strada per un successo condiviso e sostenibile”.