Antur, Maria Luisa Conza: Con l’intelligenza artificiale un sistema innovativo per i bilanci di sostenibilità

L’innovazione e la sostenibilità sono i cardini fondamentali a cui devono ispirarsi le imprese che puntano alla leadership nel loro settore. Antur è in pole position in questa mission, offrendo alle aziende un servizio avanzato per la redazione di bilanci di sostenibilità che utilizza l’intelligenza artificiale al fine di massimizzare le condizioni di efficacia e di precisione. A tal riguardo ce ne parla la Dott.ssa Maria Luisa Conza, Direttore Scientifico Antur.

Dott.ssa Conza l’intelligenza artificiale e la sostenibilità rappresentano un “duo dinamico” per un business avanzato?

“Esattamente; oggi più che mai, le aziende sono chiamate a riferire in maniera puntuale sull’ impatto ambientale e sociale della loro attività. Un bilancio di sostenibilità non è solamente un report, bensì un “manifesto” che riflette l’orientamento delle imprese ad operare in armonia con il pianeta e la società ed ecco che l’intelligenza artificiale si inserisce in questo progetto come una risorsa preziosa ed insostituibile”

Qual è l’approccio Innovativo di Antur in materia?

“Utilizzando algoritmi avanzati e machine learning, Antur propone un servizio unico per la redazione di bilanci di sostenibilità che si articola attraverso i seguenti passaggi: A) Analisi Dati Profonda: L’AI scandaglia migliaia di punti dati per valutare l’impatto ambientale, individuando trend e aree di miglioramento con una precisione assoluta. B) Strategia Personalizzata: Sfruttiamo l’AI per simulare scenari e prevedere l’efficacia delle possibili iniziative di sostenibilità, consentendo di scegliere le opzioni più vantaggiose per l’azienda e l’ambiente. C) Reporting Dinamico: L’AI aiuta a generare report dettagliati e interattivi che non solo mostrano i risultati ma anche le relazioni complesse tra le diverse iniziative sostenibili e i loro impatti a lungo termine.

D) Monitoraggio Continuo: I sistemi AI permettono un monitoraggio in tempo reale dei progressi verso gli obiettivi di sostenibilità, facilitando aggiustamenti rapidi e informati.”

Dott.ssa Conza quali sono i vantaggi tangibili che produce l’AI?

Grazie all’intelligenza artificiale, il servizio di bilancio di sostenibilità di Antur offre alle aziende: Efficienza Migliorata: grazie all’automazione intelligente si riducono i tempi e i costi associati all’analisi e alla reportistica; Decisioni Informate: L’AI fornisce insights per decisioni basate su dati certi, che spaziano dal risparmio energetico all’ottimizzazione delle risorse.; Comunicazione Avanzata: è possibile illustrare l’impegno per la sostenibilità con report chiari, grafici interattivi e presentazioni basate su dati generati e analizzati dall’AI.

Antur è dunque un partner prezioso per il futuro delle aziende?

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella redazione di bilanci di sostenibilità è più di una tendenza: Antur si impegna a fornire ai propri clienti un servizio di redazione di bilanci di sostenibilità che non solo segue le migliori pratiche ma si allinea anche alle ultime normative vigenti. internazionali e nazionali che mirano a standardizzare le pratiche sostenibili e ad assicurare la trasparenza verso gli stakeholder. Tra queste, il Regolamento UE 2020/852, noto come Taxonomy Regulation, definisce un sistema di classificazione per le attività economiche sostenibili, aiutando gli investitori a comprendere se un’attività è veramente eco-sostenibile. Inoltre, il Regolamento UE 2019/2088 sulle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari impone ai consulenti finanziari di divulgare in che modo valutano i rischi di sostenibilità nei loro consigli agli investitori.

In che modo Antur utilizza l’AI per garantire che i bilanci di sostenibilità aziendali redatti rispettino queste normative?

“Per conseguire questo obiettivo, Antur attiva una strategia che si snoda attraverso i seguenti step:1) Analisi Normativa Automatica: L’AI analizza la legislazione pertinente per garantire che tutte le aree del bilancio siano conformi agli standard richiesti. 2) Aggiornamenti in Tempo Reale: Con l’AI, ci assicuriamo che i bilanci siano sempre aggiornati rispetto ai puntuali cambiamenti nella normativa. 3) Verifica e Controllo: Attraverso l’AI, implementiamo processi di verifica e controllo che vanno oltre la semplice compliance, promuovendo l’adozione di pratiche di sostenibilità proattive e in linea con le più recenti aspettative legislative. Il nostro servizio è dunque strutturato per fornire all’azienda un prodotto finale che non solo evidenzia il suo impegno per un futuro green ma assicura anche una totale conformità con le normative vigenti. A tal fine l’impegno di Antur include una valutazione dettagliata delle attività aziendali e la loro classificazione secondo i criteri della Taxonomy Regulation, nonché la preparazione di dichiarazioni di conformità necessarie secondo il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)”.