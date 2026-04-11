Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato l’operatore indagato

Milano, 11 apr. (askanews) – È stato arrestato e portato in carcere stamani dai carabinieri della Compagnia di Forlì e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna l’ex operatore della Croce Rossa già indagato dalla Procura di Forlì per la morte di cinque anziani a bordo di ambulanze. Si tratta di Luca Spada, 27enne di Meldola (FC), presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne; fatto avvenuto durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre. Il provvedimento è stato emesso, su richiesta della Procura della Repubblica di Forlì che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri, dal locale Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale. La Croce Rossa Italiana aveva già sospeso l’uomo, membro del Comitato della Cri di Forlimpopoli – Bertinoro. I dettagli dell’attività verranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedi 13 aprile, alle ore 10,30, presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica.