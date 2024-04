Anzio, M5s: si conferma un problema di legalità nelle destre

Roma, 11 apr. (askanews) – “La notizia apparsa a mezzo stampa, secondo la quale nelle elezioni del Comune di Anzio, già sciolto per mafia, alcuni esponenti delle Destre locali avrebbero usufruito dei favori di alcuni boss criminali, conferma un problema di legalità nei partiti della maggioranza di governo, nonché di credibilità quando si parla di lotta alle mafie e alla corruzione. In un contesto politico di questo tipo, evidentemente permeabile al malaffare, è incredibile che si attacchino quotidianamente tutti gli strumenti dello Stato contro la corruzione e l’utilizzo fondamentale delle intercettazioni. Giorgia Meloni la smetta di lavorare per l’impunità, lavori invece per la trasparenza e per la giustizia”. Lo afferma il presidente dei deputati M5s Francesco Silvestri, in una dichiarazione congiunta con gli ex consiglieri comunali di Anzio Alessio Guain e Rita Pollastrini e Marco Cesarini, Rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Anzio.