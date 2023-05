“Aperi App”, piattaforma salva-allergici: ecco il software che monitora i pollini

Si chiama “Aperi App” la nuova App che sarà scaricabile a partire da domani sera da Apple store e da Play store e renderà l’informazione sui pollini più completa, fornendo dati sempre aggiornati sulle concentrazioni di allergeni in atmosfera, sulle diverse tipologie in circolazione e sulle piante che li producono. La app, sviluppata nell’ambito di un progetto condotto dalla Fondazione Mach e finanziato da Fondazione VRT all’interno del 9° bando Women Innovators, permetterà di ottimizzare le informazioni disponibili sui pollini supportando la cura, la prevenzione e la diagnosi della sintomatologia allergica da parte dei medici e migliorando la qualità di vita di cittadini e turisti sensibili all’allergia, che attualmente rappresentano circa un 20% della popolazione. L’app sarà anche personalizzabile, con la possibilità di ricevere delle notifiche quando le concentrazioni di un polline di interesse raggiungono il livello selezionato. Sarà possibile poi utilizzare la funzione di registrazione dei propri sintomi, giorno per giorno, e di poterne confrontare l’andamento con quello dei diversi pollini in aria.

Gli utenti potranno anche utilizzare le informazioni delle schede botaniche presenti sull’App per conoscere l’aspetto delle piante che producono il polline al quale sono sensibili. Per ciascuna pianta sarà infatti possibile visualizzare sul proprio smartphone delle foto sia generali che di dettaglio, inclusa anche una immagine che descrive la morfologia dei pollini. Sarà inoltre presente il calendario di fioritura della pianta assieme alla descrizione morfologica e dell’habitat dove essa vive.