Aperte le candidature per “Together”, il programma globale di Sisecam dedicato ai giovani talenti

Sisecam, società che da 19 anni è attiva in Italia nei settori del cromo, del vetro piano e dei refrattari con 550 dipendenti, ha aperto le candidature per il suo Global Young Talent Program “Together”, rivolto agli studenti all’ ultimo anno di università, ai laureati e ai dottorandi. 7.10.2024 – In qualità di leader globale nell’industria del vetro e dei prodotti chimici, Sisecam ha ufficialmente aperto le candidatura a “Together”, il suo programma globale dedicato ai giovani talenti. Il programma è pensato per fornire ai giovani talenti del settore un’esperienza pratica, preparandoli alla loro futura carriera. Il programma è aperto a studenti all’ultimo anno dell’università, ai laureati e ai dottorandi. I candidati dovranno superare diverse fasi del processo di selezione, tra cui valutazioni basate su simulazioni gamificate, colloqui video e un test di conoscenza dell’inglese. I candidati selezionati avranno l’opportunità di partecipare ad uno stage di lunga durata presso gli stabilimenti produttivi di Sisecam in Italia. Avranno inoltre diritto a programmi di formazione e orientamento, a sessioni di business school e a un percorso di apprendimento completo. Coloro che si distingueranno durante la fase di stage avranno la possibilità di continuare la propria carriera in Sisecam. Un pool di talenti per le future assunzioni Dal suo lancio nel 2019, il programma “Together” si è rivelato una preziosa fonte di giovani talenti per Sisecam. Tra i 44 stagisti che hanno partecipato al programma in Italia, 6 sono stati assunti in diverse posizioni presso gli impianti di Sisecam nel Paese. È possibile candidarsi al Global Young Talent Program “Together” attraverso il seguente link: https://www.linkedin.com/company/sisecam/jobs/ .