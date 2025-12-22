Aperte le prevendite per l’atteso live di YE – KANYE WEST

Milano, 22 dic. (askanews) – In seguito al grande interesse mediatico generato dall’annuncio del ritorno live di YE – KANYE WEST in Europa, l’organizzazione comunica le modalità ufficiali di vendita dei biglietti per l’evento in programma sabato 18 luglio 2026 alla RCF Arena ex Campo Volo di Reggio Emilia.

La prevendita early bird lunedì 22 dicembre, alle ore 10.00 (CET) su Ticketmaster con biglietti a partire da 89 fino ad esaurimento delle disponibilità: https://ticketmasterita.queue-it.net/?c=ticketmasterita&e=kw20260718.

Una volta conclusa la fase early bird verranno attivate prevendite limitate soggette a disponibilità ridotta.

I restanti biglietti e tutti i pacchetti premium saranno messi in vendita dopo la presentazione ufficiale della lineup completa del Festival Hellwatt prevista non prima della fine di gennaio 2026, momento in cui verrà svelato l’intero progetto artistico e produttivo dell’evento.

Alcune categorie di biglietti già durante la fase di prevendita includeranno l’accesso al boulevard della RCF Arena per il pre party ufficiale curato da Zamna Festival con il format Zamna Takeover@Hellwatt riservato a 30.000 persone. I medesimi biglietti daranno inoltre accesso anche all’esclusivo after party che si svolgerà sempre all’interno del boulevard e sempre con il format Zamna Takeover@Hellwatt.

I cancelli per il pre party apriranno il 18 luglio alle ore 12.00 mentre i cancelli generali apriranno alle ore 17.00. Tutti gli orari indicati sono da intendersi in orario italiano.

Per le persone con disabilità si invita a contattare direttamente la RCF Arena all’indirizzo email concerti@maniamicheonlus.org per ricevere tutte le informazioni relative alle modalità di accesso.

Tutte le restanti informazioni saranno comunicate dopo l’annuncio ufficiale del Festival Hellwatt.