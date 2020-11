Aperte sino al 30/11 le iscrizioni al corso Dislessia Amica

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono aperte sino al 30 novembre le iscrizioni al 4° ed ultimo turno del progetto di formazione e-learning, fortemente voluto da Associazione Italiana Dislessia (AID) in accordo con Fondazione TIM, Dislessia Amica Livello Avanzato, che ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Gli istituti scolastici hanno, quindi ancora qualche settimana per poter iscrivere i propri docenti, mentre la formazione è già attiva per gli iscritti su piattaforma online e fruibile sino a domenica 28 febbraio 2021. Il corso ha una durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Al termine dell’ultimo modulo, tutti i docenti che avranno completato il percorso formativo potranno accedere alla sezione “La didattica a distanza come occasione per ripensare le pratiche didattiche”, con video e materiali di approfondimento.

Novità di quest’ultimo turno la sezione “La didattica a distanza come occasione per ripensare le pratiche didattiche” per venire incontro alle esigenze dettate dall’attualità. Il nuovo modulo è accessibile a tutti i docenti che avranno completato il percorso formativo (anche nei 3 turni precedenti). In questo spazio i docenti potranno accedere a contenuti video ad hoc e fruire di una serie di articoli di approfondimento, con riflessioni sulle modalità di affrontare i processi di apprendimento-insegnamento a distanza. Come i precedenti turni, anche questo ultimo turno formativo è gratuito ed è rivolto ai docenti delle scuole d’infanzia, primarie, scuole secondarie di I e II grado, di istituti scolastici statali e paritari. Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica – livello avanzatò’, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i questionari nel tempo prestabilito. Per accedere alla registrazione degli Istituti: http://www.dislessiaamica.com/it/registrati

