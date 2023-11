Aperti gli ordini per Jeep Wrangler 4xe 2024

TORINO (ITALPRESS) – La Jeep Wrangler 4xe 2024 è acquistabile in Europa. Il leggendario SUV Jeep, che racchiude il DNA del marchio fondendo le caratteristiche tradizionali di un fuoristrada ad alte prestazioni con un’innovazione all’avanguardia grazie al suo modello ibrido elettrico plug-in, si avvicina ora ai mercati europei dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, dove continua a essere il plug-in hybrid più venduto. “Il nuovo modello Wrangler 4xe si è evoluto dalle radici tradizionali, diventando l’ammiraglia dei fuoristrada e uno dei SUV più conosciuti grazie al suo design iconico e alle sue elevate prestazioni. Ora offre una combinazione di tecnologia, comfort e sicurezza senza compromessi, con un’eccezionale maneggevolezza alla guida e un’anima eco-consapevole” dichiara Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa. L’essenza della Nuova Jeep Wrangler 4xe esprime la tradizione che ha reso questo modello davvero leggendario. La griglia a 7 feritoie incarna l’iconico modello del 1941, dal quale eredita il suo DNA in una prospettiva evolutiva che collega passato, presente e futuro. La famosa griglia a sette feritoie della Wrangler 2024 ha un aspetto rinnovato, con feritoie nere, lunette grigio neutro metallizzato e un bordo in tinta con la carrozzeria (feritoie e lunette argento platino su Sahara).

Le feritoie verticali nere testurizzate della nuova griglia, ora visibilmente più sottili, migliorano il raffreddamento e introducono un significativo rinnovamento estetico al classico frontale del SUV Jeep, così iconico e riconoscibile da non poter portare l’emblematico logo Jeep su di esso. Inoltre, la versione Sahara della Wrangler sarà ora dotata, per la prima volta, di cerchi da 20 pollici opzionali, che offrono un aggiornamento innovativo della sua posizione e un’esperienza di guida estremamente coinvolgente e maneggevole. I raffinati interni della nuova Wrangler sono ricchi di funzioni e tecnologie di alto livello, oltre che di funzionalità e versatilità Jeep. La pila centrale, ispirata al passato, presenta una forma pulita e scolpita che integra il design orizzontale della plancia. Il quadro strumenti avvolgente presenta nuove superfici soft-touch, in tessuto o poliuretano, con cuciture a contrasto. Le nuove staffe AMPS sono ora presenti sulla parte superiore della plancia.

La nuova Jeep Wrangler 4xe è dotata di servizi connessi che migliorano l’esperienza dell’utente, fornendo un’assistenza affidabile ed efficiente per semplificare le attività quotidiane e aumentare la sicurezza. In particolare, sono disponibili due straordinarie funzioni: Wireless CarPlay e Android Auto, che consentono la connettività wireless con un’interfaccia one-touch, eliminando la necessità di cavi. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo touchscreen per migliorare l’esperienza complessiva dell’utente. Il display è stato ampliato di quasi il 50% rispetto al modello precedente, misurando attualmente 12,3 pollici, con una visione più comoda e spaziosa delle mappe e del menu. L’interfaccia è ricca di opzioni e consente agli utenti di personalizzare il menu in base alle proprie preferenze con un massimo di 5 profili. L’accesso ininterrotto a un hotspot Wi-Fi 4G LTE, per un massimo di otto dispositivi, è promesso dalla connettività della nuova Wrangler 4xe, una caratteristica notevole che garantisce ai clienti di rimanere connessi ovunque vadano.

Inoltre, il sistema dell’auto intelligente viene costantemente aggiornato attraverso il servizio OTA (Over the Air), in grado di gestire il download del software senza portare l’auto in officina. Questi servizi migliorano l’esperienza di guida, creando un sistema facile da usare per il conducente, sicuro e sempre attento a selezionare il percorso migliore, utilizzando i servizi integrati di Tom Tom di aggiornamento del traffico in tempo reale e di ricerca predittiva. I modelli Sahara e Rubicon sono dotati di serie dei nuovissimi sedili anteriori regolabili a 12 vie, meticolosamente progettati per le spedizioni in fuoristrada e per la personalizzazione del conducente. Questi sedili sono stati sottoposti a rigorosi test di guado dell’acqua e sono eccezionalmente resistenti, consentendo al guidatore di regolare la propria posizione di guida per ottenere un comfort e una sicurezza ottimali su qualsiasi terreno, incarnando l’essenza e il DNA di Jeep, in particolare della dinastia Wrangler, di essere adatti a qualsiasi tipo di esperienza, creando alti livelli di adrenalina e mantenendo al contempo rigorosi standard di sicurezza, come dimostrano gli oltre 85 dispositivi di sicurezza disponibili sulla nuova Jeep Wrangler 4Xe.

Tra i più importanti vi sono il nuovo Drowsy Driver Alert, che avverte se il conducente è a rischio di sonnolenza, il nuovo Lane Departure Warning, che avverte se il veicolo si sta avvicinando o sta attraversando le linee di demarcazione della corsia, il nuovo Traffic Sign Information system, che riconosce i segnali stradali e trasmette le informazioni sul cartello al conducente, e i nuovi Side Airbag per la prima e la seconda fila, che integrano gli airbag laterali già disponibili, aumentando la sicurezza degli occupanti in caso di impatto laterale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).