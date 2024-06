Aperti per Voi, due giorni di visite con i volontari del Touring Club Italiano ai tesori della città di Napoli

Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto…e aspettando le stelle.

A Napoli venerdì 21 e sabato 22 giugno – dalle ore 10 con orario prolungato fino alle ore 20 – i volontari del Touring Club Italiano accompagnano i visitatori alla scoperta della Basilica di San Paolo Maggiore (Piazza San Gaetano 76), un autentico gioiello del patrimonio artistico partenopeo. Edificato tra l’VIII e il IX secolo, sul luogo dove precedentemente sorgeva il tempio dei Dioscuri (si conservano due colonne, alte 11 m, a ridosso della facciata), il complesso basilicale e l’annesso convento vennero completamente ricostruiti dai Teatini tra il 1583 e il 1630. La basilica è un vero e proprio scrigno di opere d’arte, realizzate da alcuni dei più rinomati artisti napoletani del XVII e XVIII secolo.

E ancora, venerdì 21 giugno dalle 10 alle 16.30, alla scoperta di Santa Maria Egiziaca (Corso Umberto I 208), un interessante esempio di architettura barocca napoletana. Durante la visita accompagnata ci si immerge nell’atmosfera suggestiva di questo luogo, dove l’architettura esterna, apparentemente anonima, cela un mondo di bellezza plasmato dai talenti di Gabriele d’Angelo, Giacomo Palmese, Dioniso Lazzaro, Nicola Tagliacozzi Canale, tra i più noti architetti del tempo.

I volontari del Touring Club invitano anche ad ammirare, sempre venerdì 21 giugno dalle 10 alle 17, la Basilica di San Giorgio Maggiore (Via Duomo 237/A): una basilica paleocristiana, ricca di storia e spiritualità, dove sono visibili i segni dell’antico splendore, ogni pietra racconta un pezzo del passato e ogni opera d’arte avvicina alla bellezza eterna.

L’ingresso per la visita in questi tre meravigliosi luoghi, che fanno parte del progetto Aperti per Voi, è senza prenotazione con una donazione libera a sostegno del Touring Club Italiano.

Tutti i programmi di Aperti per Voi sotto le Stelle, le modalità di partecipazione e di prenotazione (dove necessaria) sono consultabili su www.touringclub.it/sottolestelle.

Aperti per Voi Sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano che, dal 2005, si impegna a diffondere la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e che, quindi, sia compito di tutti prendersene cura. Proprio

per questo, per partecipare alle iniziative del 21, 22 e 23 giugno è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano, così da continuare a prenderci cura dell’Italia come bene comune.

Aperti per voi

Con il progetto Aperti per Voi il Touring Club Italiano dal 2005 si impegna – grazie anche ai suoi volontari – a prendersi cura di beni di eccezionale valore, garantendo l’accoglienza continuativa dei visitatori e l’attività informativa di orientamento in luoghi di arte e cultura. In 19 anni sono più di 23 milioni i visitatori accolti; oggi sono oltre 1600 i volontari attivi in oltre 80 luoghi di 34 città in 14 regioni italiane.