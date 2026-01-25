Aphel, debutto trionfale a Città della Scienza: il robot umanoide diventa guida museale permanente

Curiosità, entusiasmo e sale piene a Città della Scienza per la presentazione ufficiale di Aphel, il primo robot umanoide guida museale del Museo Corporea, che da ieri è entrato stabilmente negli spazi espositivi come presenza permanente. Famiglie, bambini e appassionati di tecnologia hanno affollato il Science Centre di Coroglio per vedere all’opera una novità che segna un cambio di passo nella divulgazione scientifica.

Tre unità di Aphel – una per ciascun piano del museo – accolgono e orientano i visitatori attraverso interazioni empatiche basate su intelligenza artificiale, gestualità, espressioni e voce naturale. Il robot accompagna il pubblico in un’esperienza immersiva dedicata al corpo umano, spiegando contenuti multimediali, rispondendo alle domande e raccogliendo feedback utili allo staff museale.

Un alleato stabile per accoglienza e divulgazione

Sviluppato dalla PMI innovativa Predict, Aphel non è una semplice installazione temporanea, ma uno strumento pensato per restare. La sua integrazione permanente rafforza il ruolo di Corporea come museo interattivo all’avanguardia e rende più accessibili temi complessi come robotica e intelligenza artificiale, parlando a pubblici di tutte le età.

All’evento inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, la vicepresidente Giuseppina Tommasielli e lo staff del Science Centre di Coroglio.

Villari: Un primo passo del rinnovamento tecnologico del museo

“Il successo della presentazione di Aphel, prodotto da Predict e finanziato dalla Regione Campania con il progetto Logicamente, conferma il suo ruolo come presenza permanente negli spazi di Corporea – ha dichiarato Riccardo Villari –. È il primo passo del percorso di rinnovamento tecnologico del Museo previsto per il 2026, con una comunicazione immediata e accessibile a tutte le fasce d’età. Aphel diventa un alleato prezioso per accoglienza, accessibilità dei contenuti e inclusione di pubblici diversi, trasformando la visita in un’esperienza integrata tra uomo, tecnologia e scienza”.

Un museo sempre più interattivo

Aphel si muove autonomamente tra gli exhibit, può essere personalizzato dallo staff museale e garantisce un impatto educativo continuativo. La sua presenza rafforza il posizionamento di Corporea, primo museo interattivo europeo sul corpo umano, come Science Centre di riferimento, in linea con le collaborazioni tra Città della Scienza, imprese innovative e istituzioni.

Il progetto Logicamente

L’introduzione di Aphel rientra nel progetto Logicamente, programmato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione Città della Scienza”, finanziato con risorse FSC 2007-2013 (ex Delibera CIPE n. 78/2011). Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con D.D. n. 1 del 7 gennaio 2016, convenzione prot. n. CZ.2016.0000001 del 19 gennaio 2016, e successivi atti di aggiornamento nel 2025.

Corporea

Corporea è il primo museo scientifico interattivo in Europa interamente dedicato al corpo umano. Sviluppato su tre piani, affronta i temi della salute, delle scienze biomedicali e della tecnologia, esplorando il rapporto tra corpo, stili di vita e nuove frontiere della ricerca. Fa parte del polo di Città della Scienza a Napoli.