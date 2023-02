“Apollo Infant Sight”, l’App oculista che diagnostica i disturbi nei bimbi piccoli

Sviluppata e testata con successo una app basata sull’intelligenza artificiale – Apollo Infant Sight (AIS) – che aiuta medici e genitori a diagnosticare precocemente disturbi della vista in bimbi piccoli anche sotto i 2 anni, distinguendo con precisione tra 16 diversi disturbi oftalmici solo attraverso lo studio dello sguardo del bambino. Riportato su Nature Medicine, lo studio si deve a ricercatori cinesi dell‘Università Sun Yat-sen. Gli esperti hanno registrato i video di 3.652 bambini cinesi di età non superiore ai 48 mesi per sviluppare la app. Hanno convalidato questo sistema due volte in ambito clinico e anche a casa come fai da te. AIS ha catturato i fotogrammi dei bambini che guardavano video simili a cartoni animati per identificare i problemi visivi. Ha distinto con precisione 16 disturbi oftalmici nei bambini analizzando i loro tratti facciali, il comportamento di sguardo e movimenti oculari durante gli stimoli visivi. I bambini piccoli, in particolare i neonati, non sono in grado di sottoporsi a test visivi standard, il che rende difficile individuare precocemente eventuali disturbi. C’è un urgente bisogno di strumenti di facile utilizzo per il rilevamento dei problemi visivi nei bambini piccoli. I ricercatori hanno raccolto oltre 25.000.000 di fotogrammi video dei 3.652 bambini utilizzando AIS. La validazione del sistema è avvenuta in tre fasi, in cinque cliniche e a casa. Nelle prime due fasi, i bambini arruolati nello studio sono stati sottoposti a esami oftalmici da parte del personale clinico e volontari addestrati hanno raccolto video. Nella terza fase dello studio gli esperti hanno reclutato online i genitori di un gruppo di bimbi per validare l’uso della app a casa. I genitori, pur non essendo esperti, hanno registrato i video dei bambini con i loro smartphone seguendo le istruzioni della app AIS. Tutti i bambini sono stati sottoposti a esami oftalmici presso una clinica. AIS ha raggiunto elevati valori di sensibilità e specificità sia quando usata da oculisti sia quando usata da genitori. La app potrebbe aiutare a indirizzare tempestivamente i bambini con problemi visivi agli oftalmologi pediatrici, che potrebbero iniziare il trattamento in tempo.