App per controllare il telefono dei figli? mSpy è quello che fa per noi

Spiare un cellulare, ecco quello che ci sembra essere la soluzione migliore per noi che siamo dei genitori preoccupati per quello che sta accadendo a nostro figlio o a nostra figlia adolescenti. L’adolescenza è un periodo della vita davvero troppo difficile per restare con le mani in mano a guardare nostro figlio che non è più in grado di parlare con noi, non ha voglia di parlare con noi, non ha bisogno di altro che non sia il suo cellulare tra le mani. Controllare il telefono? E con cosa? Con un software per spiare il cellulare? E cosa ne sappiamo noi di programmi per spiare i cellulari?

Molto probabilmente nulla perché è molto più facile che siano i nostri figli quei nativi digitali che sanno far funzionare bene i propri cellulari e ho come idea che ci siano delle situazioni in cui anche apponendo dei figli ai loro telefoni i nostri ragazzi siano riusciti, in pochi minuti, a toglier via tutto e continuare a navigare in piena tranquillità. Il problema, poi, non è tanto che i nostri figli usino il cellulare che noi abbiamo loro comprato per interagire a tutte le ore del giorno e della notte. Credo sia molto più difficile comprendere per loro i pericoli in cui incorrono nel momento in cui iniziano ad interagire con il mondo esterno.

Allora è bene parlare di quello che non va, anzi sarebbe bello se stessimo parlando ma nostro figlio certamente resterà sulla difensiva senza rispondere a nessun tipo di domanda. Quindi noi resteremo con l’idea che nostro figlio abbia delle chat aperte con qualsiasi estraneo adulto, nostro figlio può trovarsi in delle situazioni pericolose, può partecipare a qualche challenge su Whatsapp di dubbio gusto e noi non ne sappiamo nulla. Sappiamo bene quanto queste challenge possono essere di danno su soggetti molto giovani d’età e più fragili, più esposti a una sorta di bullismo informatico che oggi va parecchio di moda.

E noi siamo lì inermi a guardare i nostri figli combattere da soli contro qualcosa che non sanno gestire, come può essere il revenge porn con ricatti più o meno economici e pressanti. Come possiamo ovviare a tutto questo? Con un’app per spiare il cellulare tutto questo che ci sembra molto difficile da scoprire diventa, in realtà, molto facile e molto fruibile. Stiamo parlando di cosa? Se state ancora leggendo allora è arrivato il momento di parlare di mSpy.

mSpy l’app per controllare un cellulare che è molto facile da usare e da scaricare

Un software che spia i cellulari è la soluzione che molti di voi non sanno neppure di avere a portata di mano. Dobbiamo ammettere che stiamo lavorando su quello che ci sembra impossibile, non dobbiamo sostenere l’insostenibile ma possiamo controllare davvero tutto quello che c’è da controllare sul telefono del nostro bambino o di chi ci interessa controllare. Possiamo aprire il nostro account sul sito di mSpy, inserire i nostri dati e iniziare una settimana di prova che ci permetterà di avere una panoramica di tutto quello che possiamo controllare.

Parliamo di:

controllare email in entrata e in uscita

controllare le chiamate in entrata e in uscita

bloccare i numeri pericolosi

controllare le chat su ogni profilo social presente sul cellulare

avere la posizione gps del cellulare in tempo reale (molto utile anche in caso di smarrimento o di furto)

cronologia completa dei siti che si sono visitati

controllo di foto e video

Tutto quello che cerchiamo è la possibilità di costruire un rapporto di fiducia migliore e la tecnologia può darci una mano nel fugare dei dubbi rispetto ai nostri figli, alle nostre relazioni, private e sul lavoro. Ciò che possiamo fare è affidarci a un software che funzioni e che sia in grado di recuperare più informazioni possibili in tempo reale. Quello che ci serve è un computer, il nostro login e basta. La lavagna su cui possiamo spiare le informazioni sarà sempre a nostra disposizione. E tu sapevi di poter controllare il cellulare di qualcun altro con un abbonamento mensile? A circa 26 dollari al mese, come abbiamo visto, sarai in grado di cambiare prospettiva rispetto alle cose e alle persone e anche salvare qualcuno a cui teniamo da qualche situazione poco piacevole.