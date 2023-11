App interattiva per la musica classica: “Fortissimo” rivoluziona l’apprendimento

Fortissimo, startup italiana pensata per vivere la musica classica in modo completamente nuovo, è tra i vincitori dei prestigiosi Enterprise Europe Network Award 2023. Fondata nel 2021 da Valeria Told, figura di spicco della scena artistica, Fortissimo rivoluziona l’apprendimento della musica classica con una app interattiva. L’approccio innovativo di Fortissimo prevede un’esperienza VR che rende lo studio della musica classica coinvolgente, accessibile e stimolante per i bambini. Disponibile su smartphone, tablet e computer, l’applicazione offre una varietà di attività, dall’abbinamento dei suoni alle immagini e dalle melodie puzzle ai giochi ritmici. Inoltre, in una casa della musica digitale, dotata di realtà virtuale, i bambini possono intraprendere un viaggio immersivo per esplorare il mondo della musica classica attraverso esperienze di ascolto. Mentre i ragazzi si divertono, insegnanti e genitori possono essere certi che i contenuti siano in linea con gli standard educativi. Fortissimo si è rivolta al Noi Techpark, parco scientifico e tecnologico con sede a Bolzano, partner dell’Enterprise Europe Network per ricevere il supporto necessario per scalare le proprie operazioni ed espandere la propria rete. Il Noi Techpark si ispira alla ‘Natura dell’innovazione’, aiutando le aziende e le start-up a cercare soluzioni, a sviluppare prodotti adatti al mercato e a testare modelli di business che siano sostenibili e migliorino la vita delle persone. Questa collaborazione ha portato a decisioni strategiche, tra cui la partecipazione di Fortissimo al bando Creative Europe Innovation Lab. Luca Picariello, Advisor dell’Enterprise Europe Network presso Noi Techpark, ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare la crescita di Fortissimo. “Abbiamo identificato il programma Creative Europe come il più adatto alla startup e alla sua idea di progetto. Con il supporto dell’Enterprise Europe Network, abbiamo aiutato Fortissimo a trovare cinque nuovi partner tra aziende, università e agenzie europee con competenze multidisciplinari, che hanno un ruolo soprattutto nella realizzazione dell’esperienza VR musicale. Oggi Fortissimo può contare su un consorzio paneuropeo di 24 partner provenienti da 14 Paesi europei“, ha commentato Picariello.