App, sbarca in Europa DinDonDan: il “Bignami” social delle messe

“DinDonDan”, la app-“Bignami” della Chiesa, sbarca in Europa. L’applicazione ha raggiunto oggi i 400mila utenti unici al mese e si prepara al lancio internazionale. Partita dall’Italia nel 2018, l’app ha esteso la sua portata anche in Spagna, Francia, Grecia, Lussemburgo e persino Egitto, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere tutte le capitali europee entro l’estate. ”Siamo lieti di vedere che sempre più persone si affidano a DinDonDan per trovare gli orari delle messe, sia durante le vacanze che nei viaggi di lavoro o nelle gite fuoriporta nel weekend -dichiarano i fondatori come riporta il Sir -. Con il lancio della versione internazionale, siamo pronti a offrire il servizio anche all’estero, per soddisfare le esigenze dei fedeli in tutta Europa”. La app è disponibile in italiano, inglese e spagnolo, e consente agli utenti di individuare facilmente le chiese più vicine e consultare gli orari delle messe feriali e festive, nonché gli orari delle confessioni.