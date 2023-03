Appalti, costruzione di scuole e asili nido: gare Invitalia per 657,7 milioni di euro

Va in gara una parte del maxipiano di edilizia scolastica finanziato dal Pnrr. Invitalia ha pubblicato due bandi, dal valore complessivo di 657,7 milioni, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (categorie Og1 – Og11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell’infanzia. Il primo bando, denominato AQ1, è diviso in due sublotti: lavori e appalto integrato, entrambi da 20 lotti territoriali ciascuno, per un importo totale di 628.517.279 euro. Le imprese interessate potranno inviare offerte per un massimo di 8 lotti entro il 4 aprile. Stessa scadenza e tipologia di opere anche per la gara AQ2 dal valore di 29.214.001 euro spalmata su 9 lotti: 5 di lavori e 4 di appalto integrato. Per entrambe le procedure i criteri di aggiudicazione prevedono l’assegnazione di un massimo di 90 punti per la proposta tecnica e di 10 punti per quella economica. Le offerte saranno aperte in modalità telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma Invitalia senza la presenza degli operatori. L’obiettivo del piano è quello dell’aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023 e della creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il 31 dicembre 2025.